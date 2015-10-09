Bakan Avcı alkış almayınca uyardı: Burada alkışlamanız gerekiyor!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi’nin imza törenine katıldı. Avcı, selamlama konuşmasının ardından alkışlanmadı. Bunun üzerine salondakileri uyaran Avcı, “Burayı alkışlamanız gerekiyor. Gerektiği zaman gereken uyarıları yaparım. Arkadaşlarımız söylenmesi gereken pek çok şeyi, benim de söyleyebileceğim pek çok şeyi daha güzel bir şekilde söylediler. Onun için alkışa ihtiyacım var. Arada siz alkışlarken neleri söylemesem de olur, notlarıma onun için bakacağım” dedi.

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında iş birliğini esas alan bu protokol Beyoğlu Odakule İş Merkezi’nde yapıldı.

İlk konuşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem yaptı. Erdem; "Uzun yıllar ülkemizde sektörlerin yaşadığı nitelikli eleman bulma sorununun çözümü için dile getirilen başlıca örneklerden birisi, okul sanayi işbirliğine dayalı modelinin uygulanmasıdır. Nitekim mesleki ve teknik eğitim sistemimizin sektörlere nitelikli eleman sağlama işlevi için ilk önce eğitim sisteminin sektör ile uyumunun artırılması gerekmektedir. İşte bu gaye ile İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde başlayacak olan Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi insan kaynaklarına dayalı gereksinimlerin giderilmesini ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Alkış gelmedi, uyardı!





Selamlama sonrasında alkış gelmeyince salondakileri uyararak konuşmasına başlayan Bakan Avcı ise konuşmasına, şöyle devam etti: “Mesleki eğitimin önemi, işte arkadaşlarımız da vurguladılar, tabi ki tartışılmaz. Özellikle sanayi kuruluşlarımızın, mesleki eğitime doğrudan katılması, tabiri caizse organik olarak bu alanın içinde yer alması bizim için, Milli Eğitim Bakanlığı için gerçekten çok önemli. Sanayi kuruluşlarının sahip olduğu engin birikim ve tecrübelerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitimdeki tecrübesi ve insan kaynakları gücüyle buluşmasından çok önemli neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Mesleki eğitimde yetişen gençlerimiz için kullanılan ara eleman tabirini artık kullanmıyoruz. Mesleki eğitimden geçen öğrencilerimizin ülke kalkınmasında ve sanayileşmesinde ara değil ana eleman olarak rol üstleneceklerine inanıyoruz. Çalışmalarımızı buna göre, hedeflerimizi buna göre belirliyoruz.”

Konuşmaya başlarken alkış uyarısı yapan Avcı, imza sonrasında da espiri yapmaya devam etti. İmza attıkları kalem masa kalemi olunca, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’a seslenen Avcı, “İmzayı atanlar alıp ceplerine koymasınlar diye böyle gereksiz tedbirlere müracaat ediyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki törenlerde inşallah sanayicimiz çok daha ileri noktalarda olacak” dedi. Bunun üzerine katılımcılardan biri Avcı’ya kalem hediye etti. Avcı da bunun üzerine, “Bu kadar da arabesk yapmayın. En esaslı kalem silgili kurşun kalem” dedi.

Törene eski bakanlardan Ömer Dinçer de katıldı. Avcı ve Dinçer program süresince kulaktan kulağa sohbet etti.