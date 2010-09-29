Bakan Atalay'dan polislere müjde

T24- İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hakkari ve ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere bu sabah özel uçakla Van’a geldi. Atalay'ın ilk durağı, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi oldu ve Atalay polislere müjdeyi burada verdi: "Mahrumiyet bölgesinde görev yapan tüm polisler ilk tercihlerine yerleştirilecekler."





Bakan Atalay'ı Vali Muammer Türker, İlçe Kaymakamı Aziz Üzeyir Özeren, Büyükçiftlik Belediye Başkanı AK Partili Rüştü Zeydan, polis ve askeri yetkililer karşıladı. Bakan Atalay ilk olarda Hükümet konağına geçerek burada bir süre dinlendikten sonra, İhsaniye Camisi'nde öğlen namazını kaldı.



Bakan Atalay, namaz sonrası Cengiz Topel Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Yüksekova esnafı tarafından oldukça sıcak karşılandığı gözlenen Bakan Atalay, esnafa sorunları çözmek için ilçede olduğunu söyledi. Esnafa Atalay, bölgedeki sorunları çözüp, sıkıntıları gidereceklerini belirtirken, hastane ve yol sorununun ortadan kalktığını belirtti. Bakan Atalay eğitimdeki sorunları ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını da anlattı. Esnaf ise Bakan Atalay'dan barışın kalıcı hale getirilmesini ve sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, huzurun hakim kılınmasını istedi.



Bu arada 7 çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Toprak, Bakan Atalay'ın yanına gelerek yardım istedi. Toprak, "7 çocuğum var. Bunlardan biri üniversitede okuyor. Diğerleri ise lise ve ilköğretime gidiyor. Sel felaketinde evimiz yıkıldı. Ancak aradan 15 yıl geçmesine rağmen kimse bize yardım etmedi" deyince Bakan Atalay, Vali Türker ve Ak Parti Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan'a dönerek, yardımcı olmaları için talimat verdi.



Bakan Atalay ve beraberindekiler esnaf ziyaretinin ardından polis lokaline geçerek burada bir süre ilçede görev yapan polis memurları ile görüşüp sorunlarını dinledi. Bakan Atalay, burada polise ilk tercih sözü verdi. Bakan Atalay, "Mahrumiyet bölgesinde görev yapan tüm polisler ilk tercihlerine yerleştirilecekler. Geçici görevle doğuya gelmiş olan polis memurları, görev yaptıkları süreler de şark hizmetinden düşürülecektir. 10 bin yeni kadro yeni polis alımı da yapılacaktır. Ayrıca burada görev yaptığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Siz yalnız değilsiniz. Biz her zaman sizlerle beraberiz. Sizin ayağınıza diken batsa biz de bunu hissediyoruz. Sakın yalnız olduğunuzu hissetmeyin" dedi.



Bakan Atalay daha sonra Hükümet konağına geçerek burada basın kapalı olarak kurum amirleri ile toplantıya geçti.



