Bakan Atalay'dan demokratik açılım bilançosu

Bir ay önce Kürt açılımının ipuçlarını açıklayan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bugün tekrar kameraların karşısına geçti ve süreçle ilgili ilerlemeleri aktardı. Muhalefetin "bölünme sendromu"ndan kurtulmasını isteyen Atalay, bunun "özgüven eksikliği" olduğunu söyledi. Atalay, gizli gündemlerinin olmadığını belirterek, "Demokratik açılım sürecinin sonunda terör sona erecek. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun" dedi.

Atalay, AK Parti'nin herhangi bir paket ya da eylem planı çıkarmadığını, ortak aklı bularak süreci olgunlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Atalay'ın açıklamaları başlık başlık şöyle:

"İlk aşama çok başarılı"

- Demokratik açılım dediğimiz süreç ilk aşamasında çok başarılı.

- Demokratik açılım sürecinin sonunda terör sona erecektir.

- Geçtiğimiz bir ayda kafalar karıştırılmak istendi. Bu durum bizi biraz üzdü. Bu süreç bu ülkede yaşayan herkesin daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Bizim bu açılımdan muradımız herkesin kendini özgürce ifade edebileceği demokratik ortamı tesis etmek.

CHP'nin "açılım dış kaynaklı"

eleştirisine yanıt:

- Her açılımın arkasında yabancı bir el aramaktan vazgeçelim. Türkiye'nin büyüklüğünün ve gücünün farkında olalım. Bu meseleyi biz çözüceğiz. Yürüttüğümüz çalışmaları, bir yabancı düşünce kuruluşunun raporlarıyla ilişkilendirmek en hafif tabirle siyasi kompleksin bir tezahürüdür. Türkiye'ye haksızlık. Kendi insanımıza güvenmemek.

- Bir yabancı düşünce kuruluşu iki satır değerlendirme yaptı diye kendimizi mi küçümseyeceğiz. Bu şu demek; bizim bu konuya kafa yoracak düşünce adamımız, emniyetçimiz, komutanımız, bilim adamımız yoktur. Bu mu demek isteniyor? Yeter ki biz arayalım. O zenginlik var.

- Bize verilen tüm görüşleri ve raporları değerlendiriyoruz. Geçen 1 aya bakıldığında ne kadar sağlıklı bir müzakere ortamı oluştu. Ben bundan çok keyif aldım. Bununla övünmeliyiz.

CHP ve MHP'nin

randevu talebini reddi

- Kendilerini bilgilendirmek için kapılarını çaldığımızda bizi reddetiler. Bilgi sahibi olmadan edinilen polemiklerin bize bir faydası yoktur.

- Kendileriyle görüşme talebimiz sürüyor. Toplumumuz da zorlayacaktır.

Plan ya da paket var mı?

- Biz herhangi bir paket ya da eylem planı çıkarmadık. Ortak aklı bularak bunu olgunlaştırmaya çalışıyoruz.

Bölünme ve üniter yapı

- Bizi içeriği açıklamamakla suçladılar. Diğer yandan bu sürecin ülkeyi böleceğini, üniter devleti yıkacağını, yeni azınlıklar yaratacağını söylediler. Öncelikle bölünme sendromundan kurtulmak lazım. Üniter devlet yapısının sürekli gündeme getirilmesi özgüven eksikliğinin sonucu. Kimse milletin birliğini, resmi dilin Türkçe olduğunu, bayrağımızı ve marşımızı tartışmıyor.

- Gizli bir gündemimiz ya da siyasi hesabımız yok. Komplo teoriyle sürece yaklaşmayı yadırgıyoruz.

- Ülkenin bütünlüğünün garantisi biziz. AK Parti belli bölgelerin partisi değil. Tüm Türkiye'nin partisi. Kardeşliğin çimentosuyuz. Bu çalışmaları ancak AK Parti hükümeti yapabilir. Buna inanın.

"Vatandaşların gönlü rahat olsun"

- Konunun ne kadar nazik ve hassas olduğunun farkındayız. Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun. Ne yaptığımızı biliyoruz. Adımlarımızı hesaplayarak atıyoruz.

- Terörle mücadelede son 10 yılda önemli adımlar atıldı. Son 7 yıl demiyorum, 10 yıl diyorum. Bu, sürecin devamıdır. Sürece yeni başlıyor değiliz, TRT 6'da olduğu gibi ne kadar önemli adımlar atıldı.

Anayasa değişikliği olacak mı?

- Bu süreçle ilgili Anayasa değişikliği gündemimizde yok. Ama mevcut Anayasa'nın değişmesiyle ilgili yüksek bir talep var. İnşallah parlamentomuz bunu dikkate alır.

Af çıkacak mı?

- Af diye bir kavramın zikretmedik, zikretmiyoruz. Bu işin başı silahların bırakılması ve tasfiye. Bunun için çok çalışılması gerekiyor.

Meclis açılınca...

- Meclis açılacak ve biz bu konudaki çalışmalarımızı, önerilerimizi orada açıklayacağız.

- Meclis açılmadan, olağanüstü bir toplantı öngörmüyoruz.

1 aylık sürede neler yapıldı?

- 1 aylık süreçte; 5 siyasi partinin liderleri, 22 sivil toplum kuruluşu, 11 meslek örgütü (TOBB; TÜSİAD; DİSK, Barolar Birliği gibi), şehit ailelerini temsil eden 24 dernek ve şehit aileleri ile görüştüm. Ayrıca bireysel görüşmeler yaptım.

- Bizim çalışmamız daha çok bir ortak akıl arayışı. Ve gerçekten hedefe ulaştık.

- Yaptığımız hemen bütün görüşmelerde sorunun çözümü için topluda güçlü bir mutabakat var. Herkes terörün bitmesini ve ülkemizde demokratik standartların yükselmesini istiyor. Sorunun çözümü için herkesin elini taşın altına koyması bekleniyor. Buna karşı koyan kimse yok.

- Sivil toplum kuruluşlarının hepsi bir emek verdi; bana bir dosya verdiler.



TOBB çok duyarlı davrandı





- TOBB konuya çok duyarlı davrandı, daha önceki çalışmalarına ek olarak, tabandan başlayarak, bütün odalarıyla bölge toplantıları yapıyorlar ve sonuçta Türkiye geneli değerlendirmeyi getirecekler.

- Görüşmelerimiz sırasında bir sivil toplum örgütü temsilcisi bize, "Devlet ilk defa bizim görüş ve önerilerimizi dinliyor ve dikkate alıyor" dedi. Bunu başkaları da ifade etti.

- Bilimsel yönü üzerinde de duruyoruz. Bilimadamlarıyla, YÖK ile görüşmelerimiz oluyor, olacak. 1-2 üniversiteyle daha detaylı çalışma içindeyiz. YÖK'ü daha çok üniversitelerle irtibat açısından düşündük. (Atalay, bu iki üniversitenin adını vermedi, YÖK ile görüşüleceğini söyledi)

- Görüştüğümüz kesimler çok hazırlıklı, onlarca rapor hazırlamışlar. Bu mutabakat çözüme ilişkin umutlarımızı artırdı, ben çok umutluyum. Meğer STK'lar, meslek odaları vb. ne kadar çok çalışma yapmış yıllar içinde.

Medyaya teşekkür

- Sorumlu yayıncılık yapan basın yayın kuruluşlarını teşekkür ediyorum. Bu, müthiş bir atmosfer.

