Bakan Atalay: Ulaşılmadık enkaz kalmadı

T24- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Erciş merkezde ölü sayımız 169, Van merkezde de şu an itibarıyla 95 ölümüz var'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da ''Ulaşılmadık bir yer kalmamıştır. Van, köyler ve Erciş... Depremden yıkılmış, bütün enkazlara ulaşılmıştır. Şu anda köylerle ilgili net bilgi vardır.

Şahin, deprem sonucu ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vererek, ''Erciş merkezde ölü sayımız 169, Van merkezde de şu an itibarıyla 95 ölümüz var. Ama bu sayılar nihai çalışmaların sonlanmasıyla değişebilir. Erciş'te yaralı sayısı 790'a çıktı. Ama bunların hepsi tabii enkaz altından kurtarma değil bir kısmı kendi imkanlarıyla kurtuldu'' diye konuştu.

Yaralıların tedavilerine Van, Erciş ve çevre illerde devam edildiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

''İaşe konusunda herhangi bir sıkıntı yok, toplu barınma merkezleri Kızılay tarafından kuruldu. Ama aileler münferit çadır talebinde bulunuyorlar. Bunun da planlaması yapıldı. Bugün toplamda 6 bin çadır Erciş merkezde dağıtılmış olacak. Kısmi derecede Adilcevaz ve Ahlat ilçelerine de 200-300 civarında çadır dağıtıldı. Şu anda herhangi bir aksaklık, sıkıntımız yok. Sadece zamana ihtiyacımız var, uzman ekiplerimizin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sonuna getirebilmeleri için. Gıda sorunu yok, sağlık sorunu yok, barınma sorunu yok, 47 noktada 920 toplam uzman çalışanla ki bunların içerisinde Genelkurmayın özel uzman ekipleri, jandarma kurtarma ekipleri, polisin kurtarma ekipleri, AKUT'un 7-8 ilden gelmiş birimleri var. Farklı birçok uzman ekipler var. Bunlar koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar.''

Şahin, güvenlik tedbirlerinin de jandarma ve polisi tarafından alındığını ifade ederek, ''Vatandaşlarımızın haletiruhiyesini dikkate alarak onları incitmeden, güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Bugün büyük ölçüde Erciş'teki çalışmanın sonuna doğru gelmeyi ümit ediyoruz. Tek endişemiz enkazlarda çalışmalarımız ilerledikçe can kaybı sayımızın artması yönünde. Artışlar korktuğumuz seviyede değil ama bir can bile bizi çok derinden üzüyor. Van'da ölü sayısında artış yok. Depremin şiddetine bakıldığında bu sayı beklenenin, öngörülenin altındadır. Bildiğiniz gibi dünden itibaren 1500 sayıları telaffuz ediliyordu'' dedi.

İlçenin köylerinde sorun yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soruya ise Bakan Şahin, ''Erciş'in 84 köyü var. Bu köylerin tamamı kontrol altında. Birinde 2, birinde 1 can kaybımız var. Buna bağlı olarak hasar var, depremin oluşturduğu doğal korku ve panik var. Hasarlı binanın veya oturulamaz binanın olduğu bir köye girmemiş olmamız söz konusu değil. Erciş'te de Van merkezde de böyle. Ama Van merkeze bağlı köylerimizde can kaybı biraz fazla. Ama oralar da kontrol altında. Bu köylerimize de her türlü çadır ve diğer yardımlar yapılıyor. Yani gidilmesi gereken her yere gidildi'' yanıtını verdi.

Şahin, ilçeye elektrik ve su verilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Atalay da Van İl Afet, Acil Durum Müdürlüğü'nde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile basın toplantısı düzenledi.

Depremin ardından devletim tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Atalay, ''Ulaşılmadık bir yer kalmamıştır. Van, köyler ve Erciş... Depremden yıkılmış, bütün enkazlara ulaşılmıştır. Şu anda köylerle ilgili net bilgi vardır. Akşamdan itibaren köylere de çadır ve battaniye gönderdik. Çadır, ısıtıcı ve battaniye konusunda bugün itibarıyla hiçbir eksik kalmayacak. Deprem ve hasarıyla, yaralılarla ilgili çok organize, sistematik, devletin bütün imkanlarını buraya taşıyoruz'' dedi.