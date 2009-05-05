Bakan Atalay: Terör olmadığı yönünde görüş oluştu

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yapılan ilk tespitler ve değerlendirmelere sonucu, Bilge Köyü’ndeki olayın bir terör saldırısı olmadığı yönünde bir görüş oluştuğunu söyledi.





Bakan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde müessif olayın meydana geldiğini belirtti.



Olaydan kendilerinin hemen haberdar olduklarını ifade eden Bakan Atalay, şöyle konuştu:

"Mülki yöneticilerimiz ve güvenlik güçlerimiz hemen olay yerine intikal ettiler. Bölge Komutanı, Jandarma komutanı ve yeterli sayıda birlik köye intikal etti. Mardin'deki sağlık teşkilatımız gerekli tedbirleri aldı. Yeterli sayıda ambulans hemen olay yerine sevk edildi. Hastaneler seferber oldu. Biz de hemen Bakanlığa arkadaşlarımızla birlikte geldik ve burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem olayları takip ediyoruz, hem gerekli talimatları veriyoruz. Sayın Başbakanımız yakından takip ediyor, kendisine sürekli bilgi sunuyoruz."



‘Terör olmadığı yönünde görüş var’



"Maalesef şu anda bu acı olayda, 45 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 yaralımız var" diyen Bakan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan ilk tespitler ve değerlendirmelere sonucu, olayın bir terör saldırısı olmadığı yönünde bir görüş oluştu. Ama tabi Cumhuriyet Savcılığımız olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı şu anda yürütüyor. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi terör olayı olmadığı yönünde kuvvetli bir kanaat oluştu. Olayın araştırması devam ettiği için diğer yönüyle ilgili şu anda fazla bir şey söyleyemiyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Tabi ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, bu üzücü bir olay. Olayı şiddetle kınıyorum. Çok sayıda masum vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti."



Olayın henüz sıcak olduğunu ve bütün boyutlarıyla araştırıldığını vurgulayan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, güvenlik birimlerinin köy ve çevresinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



‘Olay yerine gideceğiz’



Bakan Atalay, sabah erken saatlerde, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Mardin milletvekilleriyle birlikte olay yerine gideceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem orada incelemelerde bulunacağız hem vatandaşlarımızın acılarını paylaşacağız, taziye görevimizi yapacağız. Hükümet olarak yapmamız gereken bir şey varsa onları yapmaya çalışacağız. Tekrar geçmiş olsun diliyorum, vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum."

