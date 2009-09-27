Bakan Atalay: Soruşturma açılmasını doğru bulmuyorum

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''demokratik açılım'' çalışmasına ilişkin olarak, ''Geminin rotası çok belli. Belli olmayan nedir ki? Bu çalışmanını iki amacı var; biri terörü şiddeti önlemek, ikincisi Türkiye'nin demokrasi çerçevesini geliştirmek, standardını yükseltmek, derinleştirmek'' dedi.

Atalay, TRT-1'de yayınlanan ''Politik Açılım'' programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Demokratik açılım'' çalışmalarının ''Türkiye'nin maliyeti çok yüksek bir sorununun çözümünü hedeflediğini'' belirten Atalay, devletin bütün kademelerinin içinde olduğu ve çözüme katkı verdiği bir çalışma olduğunu vurguladı. Atalay, bu kadar büyük bedeli olan bir konunun milletin temsilcilerinden oluşan TBMM'de gündeme gelmesinin doğal olduğunu söyledi.



CHP ve MHP'nin çalışma kapsamında görüşme taleplerini kabul etmemesine ilişkin soruyu yanıtlarken Atalay, ''Biz bilgilendirmek istedik ama kabul etmediler. Ben ilk görüşmemi onlarla yapacaktım'' dedi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çalışmaya ilişkin ''rotası belli olmayan gemi'' ifadesini kullandığının hatırlatılması üzerine ise Atalay, ''Geminin rotası çok belli. Belli olmayan nedir ki? Bu çalışmanını iki amacı var; biri terörü şiddeti önlemek, ikincisi Türkiye'nin demokrasi çerçevesini geliştirmek, standardını yükseltmek, derinleştirmek. Biz ziyaret ettiğimiz her siyasi partiyle, her sivil toplu örgütüyle bunları görüştük'' diye konuştu.



'Ne arka plan var ne geri plan'



''Demokratik açılım'' çalışmalarının ayrıntılarının somut ve net olarak ortaya konması gerektiği yönündeki görüşler ifade edilerek, ''Açılımın içinde ne var?'' sorusu üzerine Atalay, ''Biz açıklıyoruz, muhalefet isterse daha da fazla açıklayacağımızı da söyledik. Bizim çalışmamızda ne arka plan var ne geri plan var'' karşılığını verdi. Atalay, ''demokratik açılım'' ile bir kesime taviz, ayrıcalık verilmesinin söz konusu olmadığını, çalışmanın Türkiye'nin güçlenmesini hedeflediğini vurguladı.

Atalay, çalışma kapsamında dolaylı af ve etkin pişmanlık yasası gibi düzenlemelerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise bu alanda birçok alternatif bulunduğunu, ancak kendilerinin bugüne kadar af kavramını zikretmediklerini hatırlattı.

Çalışmanın her alanda hızla sürdüğünü bir yavaşlamanın söz konusu olmadığını da ifade eden Atalay, konuya ilişkin TBMM'de kapalı oturum yapılmasına ilişkin sözlerin de yanlış değerlendirildiğini kaydetti.

Atalay, AK Parti'nin her zaman şeffaflıktan yana olduğunu, ancak bu konunun güvenlik boyutunun da bulunduğunu belirterek, milletten bir şey saklamanın asla söz konusu olmayacağını söyledi. Atalay, konunun günlük siyasetin ötesinde olduğunu ifade ederek, kapalı oturum sözlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekiğini anlattı.

''İmralı'dan size gelen bir metin var mı?'' sorusuna Atalay, ''Hayır'' yanıtını verdi.

Atalay, sanatçı Hülya Avşar hakkında bir gazetede yer alan röportajındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılmasını ise doğru bulmadıklarını kaydetti.



Türkiye'nin sivil bir anayasaya kavuşmasının önemli olduğunu, ancak şu anda TBMM'de bunun zeminini bulunmadığını bir başka soruya yanıtlarken söyleyen Atalay, şunları kaydetti:

''Köklü değişiklik olarak baktığımız zaman Meclis içinde anayasayla ilgili çalışma zemini yok şuanda. Benim şahsen kendi gözlemim o. O manada burada çok büyük adımlar görmemek gerekiyor. Benim gördüğüm artık bu dönemde sivil bir anayasa çalışması bu parlamentoda olmaz. Ama ne olur, 2011 seçimi... Herhalde 2011 seçimi olacaksa eğer. Bunda da biliyorsunuz biraz itilaflı bir konu var. Bundan sonraki seçim bütün partiler açısından sivil bir anayasa seçimi olur artık. Bundan sonraki dönemin en önemli maddesi o olur diye düşünüyorum.''