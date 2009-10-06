Bakan Atalay: Saldırganın kimliği sahte değil

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'ye silahlı saldırı olayının ''siyasi veya terörle ilgili boyutu olmadığını'' belirterek, ''Bizim için sahte kimlik falan diye bir şey yok, söz konusu değil. Gerçek kişi, kimliğin sahibi şu anda gözaltında ve sorgusu yapılıyor'' dedi.

Bakan Atalay, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la Süleyman Çelebi'nin kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesine gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastaneden çıkışında gazetecilere açıklama yapan Atalay, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin ailesine, sendika arkadaşlarına ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayın olduğu andan kısa bir süre sonra konuyla ilgilendiklerini ifade eden Çelebi, ''Zaten koruma polisi hemen müdahale etti ve yakaladı'' dedi.

''Önce şunu söyleyeyim; olayın siyasi veya terörle ilgili boyutu yok'' diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sayın Başkan'ın da tanıdığı bir kişi, ama biz şununla teselli buluyoruz; saldırı, ayaklarına... Diz altı ve hayati tehlike yok. Bize doktorların verdiği bilgiye göre, ameliyat başladı, gayet geniş bir doktor heyeti şuanda müdahale ediyor. 1,5-2 saat kadar sürecek ve sonra da yoğun bakıma alınacak hayati tehlike yok.''

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığını hatırlatan Atalay, ''Kişi zaten yakalandı, sorgusu yapılıyor. O çalışma da devam ediyor. Tek kişidir, başka kimse yok. Tek kişinin saldırısıdır. Randevu ile gelmiş ve Süleyman Bey'in çalışma odasında...'' dedi.

-''HÜKÜMET OLARAK TAKİP EDİYORUZ''-

Gazetecilerin soruları üzerine Atalay, ''Olayla ilgili bazı spekülatif şeyler duyuyorum, ama sorgusu yapılıyor. Sorgu sonrası gerekçeleriyle ilgili bilgiler alınabilir. Şu anda yeni bir olay ve sorgusu yapılıyor. Bizim için sahte kimlik falan diye bir şey yok, söz konusu değil. Gerçek kişi, kimliğin sahibi şu anda gözaltında ve sorgusu yapılıyor. Bütün bunlar sorgudan sonra açıklanır'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''DİSK Genel Sekreteri'nin açıklaması oldu. (Saldırının ardındaki gerçeklerin aydınlatılmasını istiyoruz) dedi. Bu da tabii herkesin kafasında bir soru işareti yaratır; siyasi bir şey var mı?'' şeklindeki sözleri üzerine Atalay, şunları söyledi:

''Siyasi bir şey yok, terörle irtibatlı değil. Kendi tanıdıkları birisi, ama gerçek sebepler neyse sorgudan sonra çıkar. Hem biz, hem sendikacılar, hep bir birlikte o sebepleri öğreniriz. 'Geçmiş olsun' diyorum. Önemli bir sendikacımız, büyük bir sendikamızın başkanı. Hepimiz üzüldük. Hepimiz seferberiz. Sayın Başbakanımız, geniş bir bilgi aldılar bizden, biraz önce bilgi sunduk kendisine. Hükümet olarak takip ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı burada. Değerli Bakanımızla buradayız. Valimiz, emniyetimiz, Belediye Başkanımız burada, seferberiz. Bu olaylar olmasın diliyoruz.''

Bakan Atalay, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.