-BAKAN ATALAY: POLİS ASKERLİK YAPMAYACAK ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polislerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin çalışmalarla ilgili, ''Bu çalışma, doğrudur, biraz gecikti ama artık herhalde bitme safhasına geliyor'' dedi. Bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kılan İçişleri Bakanı Atalay, namazın ardından gazetecilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Güzel bir bayram sabahı yaşadıklarını ifade eden Bakan Atalay, ''Kocatepe Camisi'nde huzurlu bir bayram namazı kılındı. Ülkemizin her köşesinde, hamdolsun, huzurla bayram yapılıyor'' diye konuştu. Vatandaşların bayramı rahat geçirmesi için çalıştıklarını belirten Atalay, ''Özellikle İçişleri Bakanlığı görevinin başındadır. En üst makamlarımız bütün mülki idare, valilerimiz, kaymakamlarımız, bütün güvenlik görevlilerimiz görev yapıyorlar. Özellikle, bugün görevi başında olan güvenlik görevlilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Belediyelerimiz vatandaşlarımızın bayramını rahat geçirmesi için her tedbiri aldılar'' ifadesini kullandı. Memurların rahat seyahat edebilmeleri için maaşlarını bayram öncesi yatırdıklarını anımsatan Atalay, uzun bir tatil dönemi olduğu için seyahatlerin arttığını kaydetti. Bayram tatili için yola çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen Bakan Atalay, ''Uzun bayram tatili... Onun için yollarımızda trafik biraz yoğun. Ama biz, her noktada denetimimizi artırdık. Ama yine şu cumartesi, pazar ve pazartesi günü istemediğimiz trafik kazaları oldu. Bu bizi üzüyor'' görüşünü dile getirdi. Türkiye'nin huzurlu, büyüyen ve gelişen bir ülke olduğunu belirten Atalay, ''Her şey yolunda. Hamdolsun bu şartlarda bayramımızı yapıyoruz'' ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Atalay, bir gazetecinin ''polislerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin çalışmalara'' yönelik bir sorusu üzerine, ''Bu çalışma, doğrudur, biraz gecikti ama artık herhalde bitme safhasına geliyor. Söyleyebileceğim bu. Yani o sözümüzün üzerindeyiz. Ondan vazgeçmiş değilim'' dedi. Bakan Atalay, ''askerin bu çalışmaya pek sıcak bakmadığına'' ilişkin değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine ise ''Yok, öyle değil. Ama tabii burada farklılıklar var. Onun için üzerinde detay çalışılması gerekiyor yoksa kimsenin sıcak bakmaması gibi bir şey söz konusu değil. Zaten polislerimiz biliyorsunuz hem uzun bir güvenlik eğitimi alıyorlar. Hem de ömür boyu, emekli olana kadar güvenlik görevi yapıyorlar. Tabii bunların askerliğinde biraz farklılık olmalı bunu herkes kabul ediyor. Ama bunun süreleriyle ilgili çalışmamız sürüyor'' diye konuştu. Bakan Atalay, ''Yeni yıla kadar tamamlanabilecek mi?'' sorusuna da ''Umuyorum çok gecikmez'' yanıtını verdi.