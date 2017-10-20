Bakan Arslan'dan Kars'a okul yaptıran Ümit Kalko'ya teşekkür ziyareti

İSTANBUL,(DHA) UlLAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko’yu Mektebim Genel Merkezinde ziyaret ederek Kars’ta pazar günü temeli atılan Cemile Resul Kalko Anadolu Lisesi için teşekkür etti.

Bakan Arslan’a ziyaretinde AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Ardahan Milletvekili Prof. Dr.Orhan Atalay eşlik etti. Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko , Başkanvekili Haydar Sancak ,Yönetim Kurulu üyesi Fuat Sancak tarafından karşılanan Bakan Arslan, öğrenciler ile de fotoğraf çektirdi.

Ümit Kalko, Mektebim Okullarının eğitim-öğretim programlarına ilişkin verdiği brifingite eğitim girişimcisi olmaya karar verdiği günden bu yana eğitimden kazandıklarını eğitime yatırmaya devam ettiklerini, 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından ülkemizin geçirdiği zor günlerde birlik ve beraberliğimizin pekişmesinin vatanını, milletini seven “gerçek vatansever” nesiller yetiştirmekten geçtiğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Kurduğu vakıfla Kars’ta yapacakları ilk eğitim yatırımı olan ve rahmetli anne ve babasının adını taşıyan 24 derslikli Cemile-Resul Kalko Anadolu Lisesinin temelini atmalarında Bakan Ahmet Arslan ’ın büyük destekleri olduğunu belirten Kalko, yakın zamanda Kars Kağızman Karabağ köyüne yaptıracakları ilkokulun ve öğretmen lojmanınında inşaat çalışmalarına başlayacaklarını, Kars’ta el değmemiş köy okulu bırakmayana dek vakıf olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Temel atma törenine Başbakan Binali Yıldırım ile katıldığı seyahat nedeniyle iştirak edemediğini belirten Bakan Arslan, kendisine vermiş olduğu sözü tuttuğu için Ümit Kalko’ya teşekkür ederek, gerek Kars\'a gerekse memleketin tüm köşelerine yapacağı her türlü katkı için her zaman destek olacağını ve Ümit Kalko’nun tüm projelerinde yanında olduğunu belirtti. Kalko’nun ziyaret anısına teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından Bakan Arslan, Kars Ardahan Iğdır Dernekleri tarafından organize edilen Yöresel Günlerin açılışına katılmak üzere beraberindeki heyet ile Mektebim Genel Merkezi’nden uğurlandı. Ümit Kalko akşam da “Yöresel Günlerin açılışı nedeniyle İstanbul da bulunan Kars Belediye Başkanı Mürteza Karaçanta ve Kars il protokolünü akşam yemeğinde ağırladı.

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