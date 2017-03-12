Bakan Arslan'dan Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükçekmece'de yaşanan helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, "Araştırmalar bittikten sonra açıklama yapmanın doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin, "Muhtemeldir ki Atatürk Havalimanıyla dün kazanın olduğu yerdeki hava çok farklılık gösterebiliyor." dedi.

Çeşitli açılış ve temel atma töreni için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Kars ve Ardahan'a gelen Arslan, basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

Arslan, Büyükçekmece'deki helikopter kazası üzerine, kaza araştırma kurumları ve kaza kırım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Atatürk Havalimanı ile kazanın olduğu yerdeki havanın farklılık gösterebildiğine dikkat çeken Arslan, "Dün ilk tespitler gösteriyor ki Atatürk Havalimanından yaklaşık 6 kilometrelik, 6 bin metrelik görüş mesafesiyle ayrılan helikopter ki ayrıldıktan sonra artık pilotun inisiyatifindedir, çünkü helikopterler görerek uçuş sağlarlar, muhtemeldir ki Atatürk Havalimanıyla dün kazanın olduğu yerdeki hava çok farklılık gösterebiliyor." dedi.

Arslan, üzücü olan kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Farklı bir hava akımı farklı bir hava akışı var orada. Muhtemelen sisle ilgili anlık bir dalgınlık mi diyelim, anlık bir dalgınlıkta küçük bir çarpmayla böyle büyük ve üzücü bir sonuç oluştu. Ama kaza kırım ekibi çalışıyor onlar tamamen araştırmalarını bitirdikten sonra açıklama yapmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Havacılık camiasının başı sağ olsun, Eczacıbaşı Grubuna başsağlığı diliyorum, hem de Rusya vatandaşı olan kişilere de Rusya ve vatandaşlarına da baş sağılığı diliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Arslan ve Yılmaz, kentteki programlarının ardından özel uçak ile Ankara'ya hareket etti.

Helikopterin düşme anı: