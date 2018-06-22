Bakan Arslan: Yeni havalimanının ismi neden Recep Tayyip Erdoğan olmasın?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı için “İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın" dedi.

Bakan Arslan, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. "Atatürk Havalimanı'ın arazisine İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak" diyen Arslan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Millet Bahçesi olacak. 2 günde tüm yolcu trafiği İstanbul Yeni Havalimanı'na verilecek" diye konuştu.

Arslan'ın açıklmasının satır başları şöyle:

İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın.

Şu anda İstanbul Yeni Havalimanı'nda 35-36 bin kişi çalışıyor. Bittiğinde başlangıçta 100.000 kişi çalıştıracak, Tüpraş'ın 20 katı. 2023'e geldiğimizde diğer fazlar devreye girdiğinde 225.000 kişi çalışacak, Tüpraş'ın tam 45 katı. Dolaylı olarak etkilediği, hizmet aldığı kesimleri sayarsanız yaklaşık 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacak. Dünyanın niye 3. havalimanından rahatsız olduğunun en iyi göstergesi.

Kürt kökenli bir vatandaş olarak söylüyorum; eğer Türkiye olmasaydı, bugün Irak ve Suriye'de milyonlarca Kürt öldürülmüştü.

Muhalefet projelerle ilgili çok şey konuşuyor ancak pozitif değil. Tek alternatifleri kalıyor, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı.