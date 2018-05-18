Bakan Arslan, Wikipedia'nın neden açılmadığını açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Nisan 2017'de Türkiye'nin erişim engeli getirdiği Wikipedia'nın açılıp açılmayacağına ilişkin, " Türkiye'yi 3 binin üzerinde teröristin yok edildiği DEAŞ'ın destekleyicisi konumunda gösterdiği sürece yayın yapmalarına izin verilmeyecek" dedi. Türkiye'den müdahele etmek isteyen editörlerin engellendiğini söyleyen Bakan Arslan, "Mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir yılı aşkın süredir Türkiye'de erişim engeli bulunan Wikipedia'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, dünyada kullanılan Wikipedia'nın Türkiye'de de kullanılmasını istediğini belirtti. Arslan, ancak kullanımda art niyet ve bilgi kirliliği varsa, topluma zarar veriyorsa gereğini yerine getirme gibi bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi çerçevesinde 3 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi ve birçok şehit verildi. 3 binin üzerinde teröristin yok edildiği DEAŞ'ın destekleyicisi konumunda Türkiye'yi gösterdikleri sürece onların burada yayın yapmasına, ülkemiz mahkemelerinin aldığı karar çerçevesinde izin verilmeyecek" dedi.

"Sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın değeri olan Atatürk ile ilgili de karalayıcı yayınların yer aldığı bir yayına izin verme şansımız yok" diyen Bakan Arslan konuşmasına şöyle devam etti: " Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak gönüllü editörler tarafından hataların düzeltilmesine izin verilmesini talep ettik. Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Biz, tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz. Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız"