Bakan Arslan dövizdeki artışın bilet fiyatlarına yansımayacağını söyledi

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dövizdeki artışın uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyıp yansımayacağının sorulması üzerine \"Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü\'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İftar programına katılan Bakan Arslan\'a, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği Başkanı Celal Uçan tarafından günün anısına plaket sunuldu.



\"RAKAMLAR OLMASI GEREKEN YERE GELECEK\"

İftar öncesi bir gazetecinin \"Dövizdeki artış uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyacak mı? sorusu üzerine, şunları söyledi:

Bakan Arslan, “Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin. Kaldı ki bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi ve özellikle ekonomik istikrarı çok önemseyen bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil\" dedi.



\"KREDİLER KARŞILANDI, HERHANGİBİR SIKINTI YOK\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul\'da yapımı devam eden ve inşaatının yüzde 90\'lara ulaştığı yeni havalimanında kredi sorunu yaşandığı iddialarının gerçeğini yansıtmadığını belirterek, “Havalimanı inşaatı devam ederken elbette proje gereklerine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu ve ihtiyaçların tamamı karşılandı, krediler karşılandı. Şu ana kadar ihtiyaç duyulmuş da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil\" diye konuştu.

ARSLAN: UMARIM CUMHURBAŞKANIMIZ HAVALİMANIMIZA İLK İNİŞİ GERÇEKLEŞTİRİR



Bir basın mensubunun, \"Sayın cumhurbaşkanımız yeni havalimanına ne zaman gelecek\" sorusu üzerine Bakan Arslan, Şubat ayı itibariyle pistin uçak inişine hazır olduğunu deklare ettiklerini hatırlatarak, “Biz ev sahibi olarak misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir cumhurbaşkanımız olursa. Anadolu insanı tabiriyle \'başgöz üstüne\'. Biz Şubat ayı itibariyle şunu deklare ettik: \'Şubat ayı itibariyle pistimiz uçak inişine hazır\' dedik. Gerekli testleri yapmıştık zaten. Şimdi kaldı ki seyrüsefer cihazlarıyla testlerimizi yapıyoruz. Biz cumhurbaşkanımıza Şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Bu davetimizi tekrar bu vesileyle yinelemiş olalım. Umarım Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişi gerçekleştirirler, Ramazan olması hasebiyle de yine bu iniş gerçekleşirse de elbette ki davetimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte iftar yapmak yönündedir. Biz de sizinle birlikte bu daveti tekrar yineleyip bekliyoruz. Seçim sathı mahalli nedeniyle cumhurbaşkanımızın programı çok sıkışık ama eminim ki ülkenin kalkınması, büyümesi için çok önemsediği projelerin başında gelen bu projeyi ziyaret etmekten her zaman memnuniyet duyuyor. İnşallah bu çerçevede vakit bulup gelebilirler. Hem biz memnun oluruz hem oradaki çalışanlar memnun olur. Hem de kendi gözleriyle ve kendi uçaklarıyla inerek havalimanındaki ilerlemeyi görmüş olurlar\" yanıtını verdi.

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