Bakan Arslan: AB ile Halkalı, Kapıkule Demiryolu projesini konuştuk

Ender Duruel / Brüksel, 27 Kasım (DHA) - Brüksel’de temaslarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle \"Halkalı, Kapıkule Demiryolu projesi\"ni konuştuklarını söyledi.

Bakan Arslan, Avrupa Birliği Taşımacılıktan sorumlu AB Komiser Violeta Bulc ile görüştükten sonra \"Türkiye – AB Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyalogu\" toplantısına katıldı. AB yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında basın toplantısı düzenleyen Bakan Arslan, AB Yetkilileri ile görüşmelerin olumlu bir şekilde geçtiğini, iyi intibalarla ve Umutlu bir şekilde döneceğini söyledi ve ekledi:

\"Bugün Türkiye – AB Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyalogu, toplantısını birlikte gerçekleştirdik. Ben toplantının ulaştırmanın bütün türlerinde AB ile ilişkilerimizi geliştirme açısından oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Tabi ki, toplantıda AB ile ilişkilerimizi geliştirmenin yanı sıra var olan taleplerimizi mevcut sorunlarımızı da masaya yatırma şansı yakaladık. Bugün yeniden ivme kazandırdığımız üst düzeyli ulaştırma dialoğu mekanizması kapsamında gerçekleştirilecek düzenli toplantılar sayesinde, yakın gelecek de bu sorunlarında çözüleceğini ummaktayım. AB üyelik süreciyle ilgili özellikle müzakere sürecinde taahhütlerini yerine getirmelerini ve siyasi sebeplerle teknik süreçleri akamete uğratmamaları gerektiğini özellikle vurgulamış olduk bugün. Halkalı, Kapıkule Demiryolu projesi çok önemliydi bizim açımızdan teknik olarak konuştuğumuz konuların başında bu geliyordu.\"

Bakan Arslan basın toplantısının sonunda AB Yetkilileri ile görüşmelerin olumlu bir şekilde geçtiğini, iyi intibalarla ve Umutlu bir şekil dönüyor olacağını belirtti.

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- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşması.

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