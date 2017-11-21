Bakan Arslan: 2021'de e-ticaret cirosu 4 trilyon 480 milyar dolara çıkacak (3)

BAKANLAR ASPENDOS\'U GEZDİ

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da düzenlediği Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'ne katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar, Bosna-Hersek, Çekya, Arnavutluk, Tunus ve Fas bakanlarının da olduğu heyet, Serik\'teki Aspendos Antik Tiyatrosu ile tarihi eski köprüyü gezdi. Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, Bakan Arslan ve beraberindeki heyete antik tiyatro ve tarihi köprü hakkında bilgi verdi. Bakanlar antik tiyatronun mimari yapısıyla günümüze kadar sağlam kalmasının yanında akustik özelliğine hayran kaldı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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