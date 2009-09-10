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Bakan Arınç, iğneyi kendilerine de batırdı

Bakan Arınç, sel felaketi konusunda diğer hükümet üyelerinden farklı konuştu. İğneyi kendilerine de batırdı.

10 Eylül 2009 03:00

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sel felaketi konusunda diğer hükümet üyelerinden farklı konuştu: “Çok yönlü bir ihmalden bahsedebiliriz. Bu biraz bizden kaynaklanan, insandan kaynaklı zaaflarımız diyebiliriz.”

Dün CNN Türk’e konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sel baskınlarıyla ilgili, “Çok yönlü bir ihmalden bahsedebiliriz. Bu biraz bizden kaynaklanan, insandan kaynaklı zaaflarımız diyebiliriz. Olay olduktan sonra altyapı eksikliği, belki zamanında müdahale etmemek, anında kurtarma hareketlerine girişmemek onlar da bir bakıma felaketin boyutunu biraz daha artırdı” dedi.

Arınç, şöyle devam etti: “Selden etkilenen yerlerin pek çoğu eski dere yatakları olduğu görülüyor. Buralara evler, işyerleri, otoyol yapıldı. Buralar yapılırken, meskûn mahal haline getirilirken insanlar bu tür felaketleri herhalde çok dikkate almıyorlar. Denetim bunlara göre yapılmıyor. Burada bina yapıp içine giren insanlar da böyle bir şey söylense de aldırış etmiyorlar. Çok yönlü bir ihmalden bahsedebiliriz. Bu biraz bizden kaynaklanan, insandan kaynaklı zaaflarımız diyebiliriz. Olay olduktan sonra altyapı eksikliği, belki zamanında müdahale etmemek, anında kurtarma hareketlerine girişmemek; onlar da bir bakıma felaketin boyutunu biraz daha artırdı.”

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