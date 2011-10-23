-Bakan araçta yokmuş ÇARİKAR (A.A) - 23.10.2011 - Afganistan İçişleri Bakanlığı, bir intihar bombacısının İçişleri Bakanı Bismullah Han'ın aracını hedef almaya çalıştığını, ancak bakanın olay sırasında araçta olmadığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü Sadık Sadıki, başkent Kabil'in kuzeyindeki Pervan vilayetinde konvoyu hedef almaya çalışan bombacının polis tarafından öldürüldüğünü, bakanın o sırada konvoyda olmadığını belirtti. Sadıki, Han'ın konvoyla seyahat planını değiştirerek, son dakikada kendi aracıyla bir bakan yardımcısını yolladığını kaydetti. Pervan valiliği sözcüsü Ruşen Halid, İçişleri Bakanı'na suikast girişiminin engellendiğini bildirmişti. Halid daha sonra yaptığı açıklamada, ilk açıklamada hata yaptığını, bakanın olay mahallinde bulunmadığını söyledi.