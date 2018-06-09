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BAKAN ALBAYRAK'TAN DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ 

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu

09 Haziran 2018 20:31

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Berat Albayrak, Demirören ailesinin Kanlıca\'da bulunan evine öğle satalerinde ağabeyi Serhat Albayrak ile geldi. Taziye ziyaretinin ardından Bakan Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak buradan ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:
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- Berat ve Serhat Albayrak\'ın gelişi
- Berat ve Serhat Albayrak\'ın gidişi
- Detaylar

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