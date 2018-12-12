T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAKAN ALBAYRAK'TAN "SIKI PARA POLİTİKASI" AÇIKLAMASI (1) 

  * Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u da yöneteceğiz" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul,(DHA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ya

12 Aralık 2018 15:07

 

* Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

“Sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019\'u da yöneteceğiz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul,(DHA)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen “TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi\"ne katıldı. “Türkiye\'nin Yeni Hikayesi\" başlığıyla Beyoğlu\'nda bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Albayrak\'ın yanı sıra TÜYİD Başkanı ve TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da katıldı. 
Zirvede konuşan Bakan Albayrak, “2019\'a giriyoruz. Ama nasıl?  Gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplinle ve motivasyonla, yüksek bir motivasyonla, azimle girme zamanı. \'Onu başardık, bunu başardık\', hayır yeni başladık, birleri \'Sayın Bakanım şöyle iyi, böyle iyi\'… Daha yeni başladık, rehavet sıfır. Biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu kısa ve orta ve uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, bir yolculuğun adımı. 2019 daha güçlü, tam saha pres, tam saha markaj. Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019\'u da yöneteceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Albayrak\'ın konuşması
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HazineMaliye Bakanı Berat Albayrak“SıkıGülseli KENARLIKamera Güven USTAMaliye Bakanı Berat Albayrak YatırımcıDerneği TÜYİDYatırımcıZirvesi"neYeni Hikayesi"BeyoğluBakan AlbayrakTÜYİD BaşkanıTAV
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24