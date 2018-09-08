Bakan Albayrak'ın kamudaki araçlarla ilgili tasarrufa gidilmesi isteği 2019'a kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamudaki araçlarla ilgili tasarrufa gidilmesi isteği, özellikle mülkiyetteki araçların 2018 yılı sonuna kadar kasko ve sigorta bedellerinin ödenmiş olması nedeniyle 2019’a kaldı.

Albayrak , kamuda araç tasarrufu için düğmeye bastı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden yapılacak yüzde 30 oranında tasarrufa, araç saltanatı da eklendi. Albayrak, tüm kamu kurumları ve belediyelere bir talimat gönderdi, sahip oldukları ve kiraladıkları araçların envanterini istedi. Çalışmanın sonunda araçların hem sınıflarında hem de sayılarında tasarrufa gideceği öğrenildi. Albayrak ’ın talimatı üzerine Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in araç filosunun fotoğrafını çekti.

Filo yüzde 37 büyüdü

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre mülkiyeti kamuya ait olan ve finansmanı da merkezi yönetim bütçelerinden karşılanan araç filoları ile ilgili son araştırma, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte kapatılan Kalkınma Bakanlığı tarafından yapıldı. Kalkınma Bakanlığı’nın 2018 Mayıs’ında “Kamu Kurumlarında Taşıt Filosu Yönetimi” başlığı ile yayımladığı raporu göre; envanterde 2017 yılı itibarıyla 110 bin 131 taşıt var. 2007 ile 2017 arasını kapsayan 10 yıllık dönemde araç sayısı yüzde 32 arttı.

Saray’da 331 araç

Cumhurbaşkanlığı’nın mülkiyetindeki araç filosu, 2017 verilerine göre, tüm kamunun elindeki filonun yüzde 0.28’ine karşılık geliyor. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) internet sitesinde yayımlanan ve 6 Aralık 2017’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen, mülkiyetteki araçların kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmet alım ihalesi dosyasına göre Cumhurbaşkanlığı, 2018 yılında 331 araçlık bir filoyu kullandı. Cumhurbaşkanlığı, yine KİK’te yayımlanan ihale dosyalarına göre, 2012-2018 yıllarında filosunu yüzde 237.75 büyüttü.

Cumhurbaşkanlığı’nın sigortasını ihale ile yaptırdığı araç filosunun yüzde 53.47’si Alman, yüzde 28.9’u ise Amerikan menşeli. 1994 model 1, 1997 ve 1998 model ikişer araç var. 2013 model araçların sayısı 37, 2014 modellerin 57, 2015 modellerin 39, 2016 modellerin ise 55. 2018’de kasko hizmeti için hazırlanan ihale dosyasında 2017 model araçların sayısının ise 43 olduğu görülüyor. Buna göre araçların yaklaşık yüzde 30’u en fazla 4 yıllık. Her bir kasko hizmet alımı ihalesinde, son model araçlar da filoya ekleniyor.

İç donanımları el yakıyor

Araçlara eklenen lüks niteliğindeki donanımlar ise ihale ile özel şirkete ödenen kasko bedelini yükseltiyor. Cumhurbaşkanlığı filosunda 17 inç LCD monitörü olan da var, özel amaçlı görüntüleme ekipmanına sahip olan da buzdolabı yerleştirilen de. Jammer cihazlı ve radyasyona karşı koruyucu özelliği olan filtreli camlara sahip olanların kasko bedeline 315 bin TL’lik bir ek ödeme daha yapılıyor.

Meclis’in 2017’nin sonunda çıktığı sigorta dosyası ihalesine göre ise 187 aracı var. 39’u Alman, 26’sı Amerikan, 53 tanesi Japon menşeli. Meclis’in envanterindeki araçlarda anten, küçük anten, zırhlı ön cam ve ek aksesuar gibi donanımların kasko masrafına getirisi 200 bin TL. Meclis ayrıca, Cumhurbaşkanlığı’ndan farklı olarak kiralık araç da kullanıyor. 66 araç için kiralama ihalesine daha önce çıkılmıştı. Ancak 24 Haziran seçimleri öncesinde çıkılan ihale, daha sonra iki kez iptal edildi.

Bu yıl sonuna kadar ödendi

Cumhurbaşkanlığı’nın da Meclis’in de mülkiyetindeki araçların kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası, hizmet alımı ihaleleri ile özel şirketlere, 2017 yılı sonunda verildi. İhale dosyalarına göre, ücreti ödenen “hizmet alımı” işlemi 2018 yılı sonuna kadar geçerli. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamudaki araç saltanatına ilişkin çalışmasının, sonuçlarının en azından yıl sonuna kadar meyve vermesi beklenmiyor