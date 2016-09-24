Bakan Albayrak'ın hacklendiğini duyuran RedHack haberlerine erişim engeli

Hacker grubu RedHack’in Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel gmail, yahoo ve iCloud hesaplarını ele geçirdiğine ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

RedHack dün gece tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Alp Altınörs ve Özgür Gündem Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan başta olmak üzere ‘solcu muhalif’lerin 26 Eylül tarihine kadar serbest bırakılmaması halinde Albayrak’a ait 20 GB büyüklüğündeki elektronik postaları yayımlayacağını duyurmuştu.

RedHack, ‘ciddiyetlerinin anlaşılması için’, Halil Danışmaz isimli bir şahıstan Albayrak’a gönderilen ve 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde AKP milletvekili adaylarının ‘değerlendirildiği’ bir maili de paylaşmıştı.

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