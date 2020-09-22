Bakan Albayrak: Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerine ilişkin olarak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" yorumunu yaptı.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Eylül ayı tüketici güven endeksi açıklandı