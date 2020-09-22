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Ekonomi

Bakan Albayrak: Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah

"Veriler iyi geliyor"

22 Eylül 2020 11:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerine ilişkin olarak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" yorumunu yaptı. 

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." ifadesini kullandı. 

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