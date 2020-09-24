Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı" dedi.

Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu. Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını ifade eden Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."