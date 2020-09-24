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Ekonomi

Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

24 Eylül 2020 12:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı" dedi.

Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu.  Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını ifade eden Albayrak şu ifadeleri kullandı: 

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."

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