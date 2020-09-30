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Ekonomi

Bakan Albayrak: Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini kısa sürede hayata geçireceğiz

30 Eylül 2020 15:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamasının ardından bugün Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını düzenlediklerini duyurdu. 

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine Müsteşarı ile Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TMSF başkanlarından oluşuyor.

Albayrak, Twitter mesajında, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi. 

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