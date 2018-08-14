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Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Yeni ekonomik modelin anlatılacağı toplantıda güven mesajının verileceği belirtildi

14 Ağustos 2018 13:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, perşembe günü telekonferansla yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Citi, Deutsche Bank, HSBC koordinasyonunda yapılacak zirveye 750 ila 1000 civarı yatırımcının katılması bekleniyor

ABD, Ortadoğu ve Avrupa'daki küresel yatırımcılarla iletişime geçecek Albayrak'ın toplantıda yeni ekonomik modeli anlatması, ve yabancı piyasalara güven mesajları vermesi bekleniyor.

Küresel piyasaların sorularını yanıtlayacak olan Albayrak, yabancı yatırımcılardan beklentilerini açıklayacak. Toplantının Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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