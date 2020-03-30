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Ekonomi

Bakan Albayrak: Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz

30 Mart 2020 15:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Kamu bankalarından aylık geliri 5 binin altında olanlara kredi desteği

Albayrak sosyal medya hesabından, "Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" bilgisini paylaştı. 

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aylık hane geliri 5 bin liranın altında olanlara 6 ayı ödemesiz 10 bin liraya kadar kredi desteği verecek.

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