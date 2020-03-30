Bakan Albayrak: Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Kamu bankalarından aylık geliri 5 binin altında olanlara kredi desteği

Albayrak sosyal medya hesabından, "Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" bilgisini paylaştı.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aylık hane geliri 5 bin liranın altında olanlara 6 ayı ödemesiz 10 bin liraya kadar kredi desteği verecek.