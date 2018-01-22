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Bakan Albayrak: Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok (1)

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlenen şehit yakını ve gazilere madalya töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Hare

22 Ocak 2018 16:14

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul\'da düzenlenen şehit yakını ve gazilere madalya töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \"Zeytin Dalı Harekatı\"yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, \"Dün kahraman ordumuz El Bab\'da ne yaptıysa bugün de Afrin\'de aynı cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal bir niyetimiz de yok. Türkiye\'nin tek bir amacı var; o da kendi milli bekasına yönelen tehdit nereden gelirse gelsin boğmak, ona yaşam hakkı tanımamaktır\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

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