Bakan Albayrak: Türkiye seçim yorgunu, insanlar bıkmış durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 değerlendirme toplantısında konuştu. Albayrak, "Hükûmetin gündeminde seçim yok, Türkiye seçim yorgunu ve insanlar bıkmış durumda" dedi.

Albayrak, İstanbul Dolmabahçe'de yapılan 2019 yılı değerlendirme toplantısında yarın başlayacak Davos Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Erken seçim tartışmalarına değinen Albayrak "Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok" dedi.

Ekonominin 2018'den beri 'kur atağına' maruz kaldığını söyleyen Albayrak, "Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı. Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık." dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özel bankalar başarılı bir yılı geride bırakmadı. 3 kamu bankası karlılık açıklayacak. Tek haneli faizden kredi vermek için müşterileri arayan özel bankalar var."

"2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak."

"2019’da TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek."



"2019’u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız."



"Çılgın büyüme çılgın küçülme değil, dengeli disiplinli reel büyüme dediğimiz bir stratejiye evriliyoruz."

"2018 ve 2019’da geçmiş krizlerden farklı olarak süresi, şiddeti, vadesi belli olmayan ataklarla karşı karşıya kaldık. "

"2018 ve 2019 Türkiye ekonomisi açısından travmatik yıllardı."

"Yakında tarım ve hayvancılık özelinde değişim yaratacak yeni kararlar alınacak. Enflasyonun gıda tarafındaki riskleri kalıcı şekilde ıslah edeceğiz, göreceksiniz bu süreç nasıl çözülecek.



"İvme paketinde şimdiye kadar 30-35 milyar lira kredi kullandırıldı."

"2020 ince ayar yılı olacak. Yüzde 5'lik büyüme politikası devam edecek"