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Bakan Albayrak'tan elektrik üretimi açıklaması

08 Eylül 2020 16:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" açıklamasına, sosyal medya hesabından, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!" diyerek destekledi. Bakan Albayrak, "Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez sosyal medya hesabından, "Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık" ifadesini kullandı. Dönmez'in paylaşımını alıntılayan Bakan Albayrak şunları yazdı:

"Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."

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