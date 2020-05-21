Bakan Albayrak: Salgının Türkiye ekonomisine etkisi daha az olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" düşüncesini dile getirdi.

Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" açıklamasında bulundu. Albayrak "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, videokonferans yoluyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı’na katıldı. Koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde oluşturduğu olumsuz etkileri anlatan Albayrak, salgının, küresel ticareti neredeyse durma noktasına getirdiğini, ekonomik aktivite üzerinde tarihte benzerine az rastlanılan şiddetli bir olumsuz etkiye neden olduğunu dile getirdi. Euro Bölgesi’nin 2020’de ekonomik olarak yüzde 7.5 küçülmesinin beklendiğini söyleyen Albayrak, ABD’de ilk çeyrekte yüzde 4.8 daralma yaşandığını, nisanda işsizlik oranının yüzde 14.7’ye yükseldiğini, sadece geçen ay 20.5 milyon insanın işini kaybettiğini kaydederek, ABD’nin 2020’de yüzde 5.9 küçülmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Etki az olacak

Benzer tablonun gelişmiş ülkelerin tamamında yaşandığını, gelişmekte olan ülkelerin de 2020’de yüzde 1 küçülmesinin beklendiğini dile getiren Albayrak, Türkiye olarak salgının ekonomiye yönelik olumsuz etkileriyle mücadele etmek için çok erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uyguladıklarını bildirdi. Albayrak, sağlık alanında olduğu gibi, ekonomide de dünyada ortaya çıkan kötü fotoğrafların hiçbirisinin Türkiye’de görülmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en büyük ekonomilerinde, alınan onca tedbire ve hükümetlerin verdiği garantilere rağmen, çok büyük firmaların battığına, toplu işten çıkarmaların yaşanmadığına şahit olduk. Geride bıraktığımız süreç, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor. Özellikle Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında vatandaşlarımızdan esnafımıza, KOBİ’lerimizden sanayicimize ihracatçımıza kadar tüm paydaşlarımızın kullanımına sunduk.”

Desteğe devam

Tahsisler ve tahsislerin kullanıma dönüş süreçlerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonraki süreçte de gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Salgının da ekonomimize etkisinin de en zorlu dönemini geride bıraktık. Şimdi normalleşme dönemine hazırlanıyoruz. Normalleşme döneminde, Koronavirüs sonrası dönemde Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni bir başarı hikâyesi yazma imkânını en iyi değerlendireceğiz.”

Önlerinde, yeni bir dönem bulunduğunu belirten Albayrak, “Dengelenme dönemi kazanımları sayesinde ekonomik açıdan Koronavirüs salgını etkilerinin gelişmekte olan ülkelere göre sınırlı kalması, ülkemizin dünyaya uzattığı dayanışma eli ve dünyaya örnek sağlık altyapımız ile her anlamda ‘Güvenilir ülke Türkiye’ fotoğrafını herkese göstermiş olduk” dedi. Şimdi bunu üretim ve ihracatta sergilenecek yeni ve büyük bir sıçrama ile “taçlandırmanın” zamanının geldiğini dile getiren Albayrak, “Değişim adını verdiğimiz, Türkiye ekonomisinin ihracata, katma değerli üretime ve istihdama dayalı ekonomik modeli yakaladığı, cari denge sorununun güçlü bir şekilde çözdüğü, kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda planladığı yeni bir dönemi birlikte kurgulayacağız” diye konuştu.

Öncelik Türkiye’de üretilenlere

Makine-ekipman finansmanında kriterin yine yerli üretim olacağını ve artık sadece ithalat değil, ithal ürünlerin finansmanın da eskisi kadar kolay bir süreç olmayacağını bildiren Berat Albayrak, “Örneğin, bir sanayicimiz üretim için ihtiyaç duyduğu makine için finansman talebi için kamu bankalarımıza geliyor. Orada bir duracağız. Öncelikle şuna bakacağız; bu almak istediğiniz makine Bursa’da, Konya’da veya diğer illerde üretiliyor mu? Üretiliyorsa düşük maliyetli, uzun vadeli finansmanın da sağlandığı modelle öncelikle Türkiye’de üretilen bu makineyi alma şartıyla bu destekler kolaylaştırılacak” dedi.

Suiistimallerin önüne geçilecek

Bu süreçte suiistimallerin önüne geçileceğinin altını çizen Berat Albayrak, “Bu yerli üretim öncelikli yeni dönem politikalarımızın bir ayağı da yerli üretim yapan firmalarımızın bu süreci istismar etmelerinin önüne geçmek olacak. Bazı istisnai firmaların bu süreci istismar etmelerinin de önüne geçmemiz lazım. ‘Nasılsa ithal zorlaşıyor, biz de iç piyasada fiyatı yükseltelim.’ Bu olmaz. Bununla ilgili şikayetler geliyor. Yerli üretimi el üstünde tutacağız ama fiyat rekabetinde suistimal etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.