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Ekonomi

Bakan Albayrak: Pandemi sürecinde çiftçilere 400 milyon lira avans desteğinde bulunduk

04 Haziran 2020 14:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde çiftçilere 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduklarını dile getirdi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Albayrak, " Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." ifadesini kullandı. 

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