Ekonomi
Bakan Albayrak: ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz
"İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun"
T24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıl öncesinde KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Albay, indirimlerin 3 ay daha süreceğini söyledi.
Twitter hesabında yaptığı açıklamada Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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