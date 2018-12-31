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Ekonomi

Bakan Albayrak: ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz

"İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun"

31 Aralık 2018 22:40

T24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıl öncesinde KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Albay, indirimlerin 3 ay daha süreceğini söyledi. 

Twitter hesabında yaptığı açıklamada Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 

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