Bakan Albayrak: ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz

T24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıl öncesinde KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Albay, indirimlerin 3 ay daha süreceğini söyledi.

Twitter hesabında yaptığı açıklamada Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.