Bakan Albayrak: Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Güven Endeksi rakamlarına ilişkin, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." ifadesini kullandı.