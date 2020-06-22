T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor

"İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız"

22 Haziran 2020 15:55

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Güven Endeksi rakamlarına ilişkin, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor" değerlendirmesinde bulundu. 

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Hazine ve Maliye BakanıBerat Albayrakgüven endeksirakambeklentinormalleşmedünyaekonomi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24