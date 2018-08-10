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BAKAN ALBAYRAK:  MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI KRİTİK ESASLARDAN BİRİ (1)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi" dedi

10 Ağustos 2018 18:46

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Merkez Bankası\'nın bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi\" dedi.
Berat Albayrak, \"Yeni Ekonomi Modeli\"ni  İstanbul\'da düzenlediği toplantıyla açıklıyor.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi\'ndeki toplantıya iş adamları da katılıyor. Bakan Albayrak, \"Gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkin bir süreç ortaya koyduk. Üçüncüsü para politikalarının tam bağımsızlığını sağlamak. Tam bağımsızlığı konusu bundan sonra devam etmesi gereken bir konu. Tüm bu çerçeveye baktığımızda Merkez Bankası\'nın bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi\" dedi.

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-Bakan\'ın açıklamaları 

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