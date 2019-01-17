Bakan Albayrak: Marketlerde hâlâ istediğimiz rakamlar yok, onlarla konuşacağız

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar ve market fiyatlarının birbirini tutmadığını ifade ederek, "Marketlerde hâlâ istediğimiz rakamlar yok, onlarla konuşacağız" dedi. Gıda sektörünü daha fazla sorumluluk almaya davet eden Bakan Albayrak, "Enflasyonla topyekün mücadele programına az katılım gösteren sektörleri de gözlemliyoruz" sözlerini kaydetti.

Sıkı mali ve para politikası ve reel sektörün hassasiyetleri dengeli yürütüleceğini kaydeden bakan Albayrak, hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettiklerini ifade ederek, çalışmalarında bunları dikkate alacaklarını kaydetti.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik, çalışmalarımızda bunları dikkate alacağız.

"Ötv-kdv indirimleri devam ediyor, piyasaları izliyoruz.

"2019'u geçen yıla göre çok daha iyi tamamlayacağız.

"Enflasyonla mücadele için adımlar atmaya devam edeceğiz.

"2019'u enflasyonda koyduğumuz hedefin daha da altında kapatmak için çalışmaya devam edeceğiz.

"Ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz.

"Enflasyonla mücadelede hedefimizden daha iyi seviyeleri yakaladık.

"Bütçede hedeflerimizi tutturduk, mali disiplin uygulamamıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz.

"Sıkı mali ve para politikası ve reel sektörün hassasiyetleri dengeli yürütülecek.

"Gıda sektörünü daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz.

"(Enflasyonla topyekün mücadele) Pazar ve market fiyatları birbirini tutmuyor, takip ediyoruz, iyileşme görmek istiyoruz.

"Enflasyonla topyekün mücadele programına az katılım gösteren sektörleri de gözlemliyoruz.

"Japon yeni cinsinden samuray bono ihracı için görüşmelere başladık, inşallah bunu da hayata geçireceğiz.

"Sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için YEP'te potansiyel büyümemizin biraz daha altında bir miktar altında hedef koyduk, hedefimiz ekonomideki kırılganlıkları bertaraf etmek.

"Boçlanmada enstrüman çeşitliliğini artıracağız.

"Özellikle 2 yıllık gösterge kağıt yüzde 18,22'lere düşmesi çok ciddi bir gelişme, ama yetmez.