Bakan Albayrak: Kuzey Irak'ın bağımsızlık referandumu enerji işbirliğini sıkıntıya sokar

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Irak'taki bağımsızlıkreferandumuna ilişkin, "Bölgedeki tek müttefikinin Türkiye olduğunu bilen Kuzey Irak'ın attığı adımlar ona ağır fatura olarak geri dönecek. Kuzey Irak'ın geri adım atması en iyi şey olacaktır. Kuzey Irak'taki referandum, ilişkileri sıkınıtıya sokacaktır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Habertürk TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, ayrıca sondaj stratejisinde büyük hedefler koyduklarını belirterek, "Türkiye'nin altında üstünde ne varsa bulacağız" dedi.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye için enerji çok önemli. Halka dokunan kısmını doğru bir fotoğraf karesinde resmetmemiz gerekiyor. Resime baktığımızda büyük bir vizyonumuz var, ekonomik olarak 10 büyük ekonomiden birisi olmamız lazım. Enerji çok önemli. Türkiye enerji kaynakları açısından bakıldığından, dışarıya bağımlı. Ama bunu hep böyle mi kabullenmek zorundayız? Hayır, enerji olarak büyümemiz lazım. Yüzde 6-7 oranında enerjide büyümemiz lazım. Biz baktık ki Türkiye son 10 yılda 44 milyar dolar enerji ithal etmiş.

Kazan-kazan sistemi

Milli enerji ve Maden Politikamızla yerli kaynakların keşfi için çalışmalıyız. Keşfetmek gerekiyor, tüm kaynaklarımıza sıkı sıkı sarılacağız. Enerji arz güvenliği, özel sektör, vatandaş... Herkesin kazanacağı kazan-kazan sistemini planladık. Bu noktada hem Türkiye'nin cari açığını düşürmemiz, hepsinden önemlisi Türkiye'nin yerli kaynaklarına kavuşması ve bağımlılığını düşüren bir ülkeye dönüşmesi gerekiyor.

Burada çok önemli bir nokta var. Türkiye büyürken hem bisiklet süreceğiz, hem pedalı değiştireceğiz. Planlarımızın hepsi aynı anda ilerlemeli. 2016'nın Ocak ayıydı sanırım, eski bürokrasiden bazı kişilerle rüzgar ihalesini konuşurken... Siz ihaleyi yapınca, 'ben ihaleyi yaptım vatandaş ne yaparsa yapsın' diyorsanız bu olmaz.

Bizim amacımız enerjiyi daha da ucuzlatmak, işadamlarımızın daha iyi bir rekabet oranıyla çalışması. Bu bürokrasilerdeki arkadaşlar ihaleyi ve ihaleden sonraki fabrikayı düşününce ben şöyle bir acı acı güldüm ve arkadaşları başka bir göreve aldım. Konya-Karapınar dünyanın en büyük güneş sahası. Bunların hepsini 1 yılda yaptık.

İlk yerli güneş panelleri 2018'de

Mücadeleden kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Enerji Bakanlığı'nda çok fazla yapacağımız var. Sorgulaya sorgulaya çok daha hızlı, çok daha çabuk olabileceğini bunu yapmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarımızla olaylara yerinde müdahale ettik.

İlk yerli güneş panellerini 2018 bitmeden devreye alacağız. Made in Turkey... Dünyaya güneş panelleri göndereceğiz. Rüzgarda da aynı şekilde. 3.48 dolar sent ile YEKA Rüzgar İhalesi'nde dünya rekoru kırdık.

Dünyadaki en büyük panel üreticisinden sekiz tanesi bu ihaleye girdi. Dört tanesi Alman firmalarıydı ki biz çok mutlu olduk.

Türkiye bölgede ve dünyada en kritik ülkelerden biri. Türkiye özel sektörü başta olmak üzere, güçlü bir hükümetimizin olması, tüm çelmelere rağmen ayakta kalabilmiş olmanın etkisi var.

"Sondajda daha da etkli bir Türkiye"

Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacağız. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız.

Eski Türkiye'ye bakacak olusak, bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. 20-30 bin dolarlardan bahsediyorsak eğer... Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan'da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz...

Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız.

Hem doğal gaz hem de petrol arama tekniklerimiz var. Bu çereçevede daha etkin yürüyeceğiz. Eskiden bulduk da üzerine civa döküp kapattılar... Evet haklı da olabilirler, haksız da. Farklı sebeplerden dolayı kapatılmış olabilir. Kaya gazı dedik, bu dünyada çok yeni. Petrol ve doğal gaz aramada farklı teknikler kullanılıyor. Bugünden yarına hemen bulduk diyemeyiz, küresel oyuncular kadar sağlam atıyoruz artık adımlarımızı.

1.5 sene içerisinde geldiğimiz noktadan oldukça mutluyum. Ben bakanlıktan bugün ayrılsam, eski hayatıma geri dönsem çok mutlu olurum, aklım geride kalmaz, vicdanım çok rahat. 10 yıllık, 50 yıllık tüm stratejilerimizden dolayı. Ben gitsem başkası gelse de, her temel taşına sahip vizyon mertebesi var. Türkiye'nin enerji arzı ve güvenliliğinde çok iyi adımlar attık.

O kadar müsterih ve rahatım ki, sadece bu yolu hiçbir çılgınlık yapmadan yürütürsek, bu süreç yoluna girecek.

Nükleer enerji

Nükleer konusu çok önemli, bir kaynaklarımız için ve Türkiye'nin başka alanlarda gelişmesi için de çok önemli. Geçtiğimiz günlerde nükleerle ilgili üniversitelerimizle görüştük. Sanayiye de çok faydası olacak. Bu anlamda çok istekli bölüm başkanlarımız var. Nükleerde daha etkin olacağız. Benim enerjiye şimdi şu an ihtiyacım var dedğimde o ihtiyaç bana sağlanmalı. Yeni nesildir, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır, 60 yıllık bir rüyadır, birçok şey sayabiliriz. Asgari yüzde 10 olmalı. Bu sene bitmeden Akkuyu'nun temel atma sürecini başlatıyoruz. Nükleer enerji verimliliği yüzde 90'ın üzerinde. Birçok firmalarla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Japonya ile kritik bir çalışmayı oluşturacağız. 2023 ile 2030 arasında nükleer santrallerimiz devreye alacağız.

Türkiye lafla değil ete kemiğe bürünen bir ülke

Klasik ama eski Türkiye'nin jarbonlarını diline dolamış malum kesimlerin söylemleri... Biz nükleerle ilgili, yerli kömürle ilgili çalışmalarımız olacak. Dünyada 450'den fazla nükleer santral var. Bir röntgen cihazından alacağınız radyasyon, bir nükleer santralinden 1 yılda alacağınız radyasyondan daha fazla.

Kömür enerjide ana omurga

Çok ilginç bir örnek vereceğim. Türkiye'de yerli ve milli olana öyle bir karalama kampanyası yapılmış ki. Her alanda yerli ve milli olan her şeye operasyon yapılmış. Türkiye'de 15 milyar ton kömür var. O kadar ilginçtir ki, ithal kömürden enerji yapılacağı için hiç eylem hiçbir şey yapılmıyor. Büyükelçi beni arıyor, 'Türkiye'ye yabancı yatırım getireceğiz' diyor. Ben de 'buyrun hay hay' diyorum. Ama yerli bir şey yaptığımızda eylemler yapılıyor.

Dünyada elektrik üretiminin yüzde 35 yüzde 40'ı hala kömürden. Kömür hala enerjide ana omurga. Kömürü herkes kullanıyor. En çevreci ve temiz, AB kriterlerine göre değil, artık onları kriter almıyoruz. Onlar çok geride kaldı. Artık çevreci kriterleri daha yukarıya taşıyoruz. AB kriterleri için yapmıyoruz, biz bu millet için yapıyoruz. Alkış almak, tebrik için de yapmıyoruz.

Siyasete giren bir insan için en zor imtihan bu. Eleştirilmek. Ben şu iki düşünce ve inanca ciddi bir şekilde bağlı bir insanım. "İyilik yapi denize at" Siz bunu insanlar için yapıyorsanız, bu bir araç. Çünkü sizin balıkla işiniz yok. Balık için mi atıyorsunuz o yemi? Hayır. İkincisi de "Sıkıntı da yukarıya, rızıkta da aşağıya bakmak" İnsanların sıkıntısına bak, bir de benimkine bak diyorlar. Sıkıntı da hep yukarıya bakarım ben, Allah'a şükrederim. Allah taşıyamayacağımız yük vermez. Bugün varız, yarın yokuz.

"Türkiye'nin altında üstünde ne varsa bulacağız"

Geçtiğimiz hafta maden toplantısı yaptık. Kömürcüler, madenciler hepsiyle görüştük. Eylül'e kadar altyapıyı oluşturup, yeni modeli ortaya çıkaracağız. Madencilikte yatırımcı dostu, istihdam dostuyuz. Tam mamülden, tam ürüne... Madenciliği önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı yapmalıyız. Çok iyi niyetli bir sektörümüz var ama daha dolanmamız gereken bir mesafe var.

MTA sondaj stratejisine çok büyük hedefler koyduk. Bu yıl 1 milyon metre sondajı bitiriyoruz. Seneye 3 milyon, 2020'lerde ise yüzde yüzü bulmamız gerek. Türkiye'nin altında üstünde ne varsa bulacağız. Bulursak müthiş bir şey olacak, inşallah.

Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Herkesin hedefleri, söylenmeyenleri var. Siyaset öyle değil tabi. 'Çok konuşuyorsunuz, az iş yapıyorsunuz mantığı var' ama ben özel sektörden geldiğim için her polemiğe girmiyorum. Neymiş, kamu kuruluşları zarar ediyormuş. Kar etse de dert, zarar etse dert. Polemikten husus şu. Lafa bakmamız lazım, söyleyene yani... Biz bu bakanı nasıl polemiğe sokarız, ayağını nasıl kaydırırız. Biz bunlara bakmıyoruz, lafı söyleyene bakıyoruz. 2002'de 10 milyon kişinin oy verdiği AK Parti daha da güçleniyor.

Bölgede çok önemli projeler yürütüyoruzç. Doğu Akdeniz, TANAP, Türk Akımı... Bölge barışına katkıda bulanacak projeler, enerji arzına hitap ediyorsa, Rusya, Amerika, Çin herkesle görüşürüz.

Ayrıca bölgedeki tek müttefikinin Türkiye olduğunu bilen Kuzey Irak'ın attığı adımlar ona ağır fatura olarak geri dönecek. Kuzey Irak'ın geri adım atması en iyi şey olacaktır. Kuzey Irak'taki referandum, ilişkileri sıkınıtıya sokacaktır."