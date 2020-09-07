Bakan Albayrak: Koronavirüs salgını olmasaydı, turizm gelirleriyle beraber cari fazlayla devam ediyor olacaktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını olmasaydı Türkiye'nin cari açık değil cari fazla vereceğini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'nun çatısı altında toplanan kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin tanıtıldığı Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde açıklama yapan Albayrak ekonomide toparlanmanın sürdüğünü söyledi.

Konuşmasında cari açık sorununa değinen bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Finansal piyasalarda iyileşmeye katkı sağlaması noktasında daha ciddi bir noktaya ulaşacak. Türkiye güçlü ekonomisiyle dünya ekonomilerinin krizden geçtiği bu dönemde yatırım ve projelerine hatta stratejik hedeflerine hız kesmeden devam ediyor. Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor. Klasik mal ve hizmet ithalatı içinde yer almayan, bir yatırım malı olan, bir sermaye malı olan ve ülkemiz açısından bir fonlama açığı oluşturmayan altını bir kenara koyduğumuzda, - altın bir tüketim malı değil - altın harici ithalatımız azalmaya, cari açığımız düşmeye devam ediyor. Bu yıl koronavirüs salgını olmasaydı, 40 milyar dolarlık turizm geliri ülkemizde vardı. Yılın sekiz ayında salgın nedeniyle kaybettiğimiz turizm gelirlerini de normal şartlar altında denkleme koyduğumuzda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye cari açık değil, cari fazla rakamı ile Ağustos ayı sonunda devam etmiş olacaktı."

Türkiye Sigorta hakkında da bilgi veren Albayrak, "İşte kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta reformist hareketlerden birisi olacak. Türkiye Sigorta sektöre yön verecek, bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak. İstikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın önümüzdeki dönemde global marka olma hedefiyle ülkemizi daha etkin bir yere taşıyacağından eminiz" diye konuştu.