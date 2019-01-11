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Bakan Albayrak: Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade sürecini başlattıklarını ve 29 Mart'a kadar tamamlanacağını açıkladı

11 Ocak 2019 17:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade sürecini başlattıklarını ve 29 Mart\'a kadar tamamlanacağını açıkladı.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamasında; köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirerek, şu ifadelere yer verdi: \"Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.\" Ceza iadelerinin 29 Mart\'a kadar tamamlanacağı belirtildi. 

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)

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