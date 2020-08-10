Bakan Albayrak: Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi" grafiğini paylaşarak, "Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." düşüncesini dile getirdi.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.





Geçtiğimiz hafta döviz kurundaki yükselişin ardından Bakan Albayrak için istifa çağrıları yapılmıştı.