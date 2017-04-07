Bakan Albayrak: Karadeniz’de 2, Akdeniz’de 2 olmak üzere denizlerimizde sondaj yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj çalışmalarında bulunacaklarını belirterek "Karadeniz’de 2, Akdeniz’de 2 olmak üzere denizlerimizde sondaj yapacağız" dedi.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hazırlanan “Milli Enerji ve Maden Politikası” programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Sunumunu yaptığı politikanın temelini iki unsurun oluşturduğunu, bunlardan ilkinin güçlü ekonomi, ikincisinin de ulusal güvenlik olduğunu anlatan Albayrak, “Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Öngörülebilir Piyasa” alanlarında önemli projeler yapılacağını ifade etti.



İş dünyasından önde gelen temsilcilerinin geniş çaplı katılım gösterdiği BaşbakanlıkDolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki toplantıda konuşan Albayrak, “Göreve geldiğimiz andan itibaren yeni bir strateji ve vizyon gerekliliğinden hareketle ilk günden beri önemli adımlar atmaya başladık” diyerek, son 15 yılda yapılanları sessiz devrim olarak nitelendirdi.



Bakan Albayrak, milli enerji ve maden stratejisiyle yeni bir döneme geçildiği ifade ederek, şöyle devam etti:



“Büyük ve güçlü Türkiye süreci devam edecekse, bu ufka enerji bakanlığı olarak nasıl bir strateji ve vizyonla hizmet edeceğiz. Dünyada ne olursa birlikte ve güçlü olduğumuzda altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Milli enerji ve maden stratejisi diyoruz. Son 10 yılda enerji ithalatımız 45 milyar dolar, maden ithalatı 10 milyar dolar. Ülke ve kaynak çeşitliliği noktasında mesafe almalıyız.”



Yerli elektrik hedefi



Son bir yılda yeni strateji doğrultusunda adımlar atmaya başlanıldığını anlatan Albayrak, “Yerli kaynakların artırılması, şu anda yaklaşık yüzde 50 yerli elektrik üretimi var ama yetmez. Hedef en az 3’te 2. Geçen yıl en yüksek oranı yakaladık ama bundan sonra bu hedefi tutturmalıyız. Politikamızın temelini iki unsurla güçlendiriyoruz. Birincisi güçlü ekonomi, ulusal güvenlik. Enerjideki bağımlılık stratejisini doğru ve güçlü yönetirseniz, ulusal güvenlikte de o ölçüde; diplomasi anlamında da güçlü olursunuz” dedi.



Tüm OSB’lere doğalgaz



Ekonominin temel taşı olarak nitelendirdiği OSB’lerin (organize sanayi bölgesi) hepsine doğalgaz erişimi sağlanacağını kaydeden Bakan Berat Albayrak, “Enerji verimliliğinin bir diğer önemli hususu olan alt kırılımlarını çalıştık. Özellikle enerji verimliliğinde alabileceğimiz mesafenin farkındayız. Piyasa mekanizmasının oluşturulmasından yasal düzenlemelere ve finansal sürecin çözülmesiyle ilgili küçük büyük tüm tüketim tasarrufu sağlayabilecek ve büyük bir kar marjı kördüğümüz bu tabloda tüm paydaşlara bu sürecin arkasında olacağız” diye konuştu.

Depolama hamlesi



“Türkiye, petrol depolama noktasında istediğimiz düzeyde değil” diyen Albayrak, “Hedef, 5 milyon ton depolama kapasitesi. Türkiye’nin sıkıntı yaşamaması için yatırım yapacağız. Türkiye’nin günlük 190 milyon metreküp olan sisteme doğalgaz basma kapasitesi (Günlük kullanım en yüksek 247 milyon metreküp oldu) bu yıl sonunda 300 milyon metreküpe, takiben de 400 milyon metreküpe çıkarak sadece iç piyasa için değil, bölge coğrafyası için de önemli bir arz kapasitesi oluşturacak altyapıyı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arama sondaj gemisi yolda



Bakan Albayrak, Silivri’deki depolama tesisinin de kapasitesinin yıllık 4.6 milyar metreküpe çıkarılmasıyla 2019’da Türkiye’nin depolamada bölgenin en büyük ülkelerinden birisi olacağını belirterek, şöyle konuştu:



“Önümüzdeki 10 yıl dünyada tüketilen gazın LNG payının boru gazını geçeceği yorumlarından hareketle ‘LNG altyapısını güçlendirme zorundayız’ dedik. Düğmeye bastık. Türkiye’nin 2015 sonu itibarıyla LNG’deki günlük 34 milyon metreküp olan kapasitesini ilk bir yılın sonunda 64 milyon, bu yılın sonunda da 107 milyon metreküpe çıkarıyoruz. İki yılda çok önemli bir altyapı eksikliğini gideriyoruz. FSRU altyapısını dünyada rekor seviyesinde bir zamanlama ile ilkini (Yüzer LNG santrali) aralıkta devreye aldık. İkincisini de bu yıl sonu devreye alıyoruz. Marmara Bölgesi’nde de üçüncüsünü devreye alarak bu süreci tamamlıyoruz. Ayrıca, Oruç Reis adlı sismik arama gemimizle üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizleri çok aktif kullanarak, bir gemimiz Akdeniz’de, bir gemimiz Karadeniz’de aramalarını yapacak. Tarihimizde ilk defa bu yıl yeni alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle de her yıl Karadeniz’de 2, Akdeniz’de 2 olmak üzere denizlerimizde aktif sondaj faaliyetlerinde bulunacağız. Her şey hazır. Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. Artık bölgemizde deniz sondajında da çok daha aktif olacağız.”

Türkiye’nin ‘röntgeni’ çekilecek

“En bakir ve gelişmeye açık alanımız maden” diyen Albayrak, şunları kaydetti: “MTA-özel işbirliğiyle ortaklıklar kurulacak ve bölgesel aramacılık noktasında da bir süreci başlatacağız. Tüm Türkiye haritasının sondaj çerçevesinde resmini çektiğinizde bir de bakmışsınız ki bugünkü kaynaklardan çok daha büyük rezervlere kavuşacaksınız. Madencilik Türkiye’yi katma değer konusunda çok ileri taşıyacak. Türkiye jeofizik haritasını 2018’de tamamlıyor. Tüm Türkiye coğrafyasını, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgenini çekip madencilikte sahip olunan kaynakları göreceğiz.”

Yerli kömür ‘dev fırsat’



“Yerli kömürde çok yoğun yatırım stratejisiyle, çevreci yaklaşımla, bakış açısı ve verimlilik altyapısıyla bir süreci başlatacağız” diyen Bakan Albayrak, “Yerli kaynağımız varsa bunu sonuna kadar kullanmak zorundayız” dedi.



Verimlilik altyapısını da kurarak altyapının hazırlandığını ifade eden Albayrak, “Yenilenebilir kaynaklar noktasında hidroelektrik santralleriyle birlikte oluşturduğumuz kapasitemizin yanına güneş ve rüzgarı önümüzdeki 10 yılda 10’ar bin megavatı da devreye alarak, bu oranı arttıracağız. Stratejilerimizin en önemlilerinden bir tanesi, 60 yıllık rüya dediğimiz, iktidarımız döneminde sağlam temellerle adımlarını Akkuyu ile atmaya başladığımız nükleeri hızlı bir şekilde devreye alıp portföy içindeki payını en az yüzde 10’luk kapasiteye ulaştıracağız” diye konuştu.



Bu yaz bitmeden Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) uygulamasını rüzgar enerjisinde de hayata geçireceklerini ileten Albayrak, “Yaklaşık 8 bin kalem kırılımı olan rüzgar türbini teknolojisinde muazzam bir yerlileştirmenin önünü açacağız” diye konuştu.