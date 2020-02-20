Bakan Albayrak'ın avukatı, Panama belgelerinden yargılanan BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü'nün beraat kararına itiraz etti

Bakan Berat Albayrak’ın avukatı, Panama belgeleri haberleriyle ilgili BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’ya 'hakaret' suçundan verilen 7 bin 100 liralık cezayı beraate çeviren mahkeme kararına itiraz etti.

AKP genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Panama Belgeleri haberi nedeniyle BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’ya dava açtı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Varlı’nın 11 Mayıs 2016’da gazetede yayımlanan “Panama’dan Eksik Kalmadılar” ve “Bilal’i Yurt dışında Okutan Da Var, Damadın Şirketi De” başlıklı haberlerini gerekçe göstererek ‘hakaret’ suçundan 7 bin 100 lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25 Mart 2017’de verdiği hükmün, halkın haber alma hakkının ihlali anlamına geldiğine dikkat çeken BirGün gazetesi avukatları, kararı temyiz etti. Gazetemiz avukatları, Varlı’nın beraatını talep etti. Temyiz başvurusunu görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, söz konusu haberlerde hakaret unsurunun oluşmadığını belirterek para cezasını bozdu. İbrahim Varlı’nın beraatine karar verildi.

Oybirliğiyle alınan 11 Aralık 2019 tarihli kararda, şu ifadelere yer verildi: “Sözler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına göre, sert ve rahatsız edici olsa da hakaret suçunun yasal unsurları açısından aranan ‘kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek’ nitelikte görülmediğinden, sanığın, CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Sanığın hakaret suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca sanığın beraatine oybirliğiyle karar verildi.”

Bakan Albayrak'ın avukatları, 7 bin 100 liralık cezayı beraate çeviren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararına itiraz ederek Yargıtay’a taşıdı