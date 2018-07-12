Bakan Albayrak “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası” dedi; dolar/TL 4.80'in altını gördü

T24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Merkez Bankası’nın yeni dönemde hiç olmadığı kadar ‘etkin’ olacağı ve enflasyonun tek haneye düşürüleceği yönündeki açıklamalarının ardından dolar/TL 4.80’in altına geriledi. Albayrak’ın açıklamaları sonrası 4.7865’e kadar inen dolar/TL, TSİ 12:55 itibariyle 4.79 seviyesinde seyrediyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 27’nin üzerinde değer kaybeden ve yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte haftalık kaybı da yüzde 8 seviyesine ulaşan Türk Lirası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak’ın açıklamaları sonrası yönünü yukarıya çevirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından

TL'deki satış baskısı arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel’deki NATO Zirvesi için yola çıkmadan önce gazetecilerin döviz ve faizdeki yükselişe yönelik soruya "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var" cevabını vermesi ve "Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz" demesinin ardından TL’de satış baskısı artmıştı.

Türk Lirası’ndaki güçlü satışlar, Asya seansına da taşınırken; Japon perakendecilerden geldiği söylenen satışlarla dolar/TL tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Kur, New York Borsası'nda hâlâ işlem yapılan saatlerde 4,97'ye kadar çıktı.

Erdoğan'ın kabineyi açıkladığı Pazartesi akşamı da piyasalar yeni kabineye sert tepki vermiş, kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

Piyasaların özellikle Erdoğan'ın damadı da olan Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdiği belirtiliyor.