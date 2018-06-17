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Bakan Albayrak, Erdoğan'ın köpeğe yiyecek verdiği görüntüyü paylaştı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği anın yer aldığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı

17 Haziran 2018 20:05

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği anın yer aldığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği görüntülerin yer aldığı videonun altına ise Bakan Albayrak şu notu düştü:
\"Eşim Esra\'nın telefon kayıtlarından Nisan 2017\'ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece. O gün Cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince \'o zaman Çiko\'ya uğrayayım\' der. Çiko\'ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu fark edince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta.\"

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