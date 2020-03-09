Bakan Albayrak: Enflasyondaki kararlı duruş, yüzde 8.5'lik hedefi de Allah'ın izniyle yakalayacağımızı gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda yüzde 8,5'lik hedefin rahat bir şekilde yakalanacağını söyledi. Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Denizli'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Albayrak'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak."

"Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık."

Ayrıntılar geliyor...