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Bakan Albayrak: Endekslerdeki yükseliş bugünün dünden daha pozitif olduğunun göstergesidir

01 Temmuz 2020 14:07

İmalat PMI verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmanın hedeflere  doğru daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi. 

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor.Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir" dedi.

Albayrak'ın paylaşımında yer verdiği videoda da Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığına işaret edilerek, nisanda 33.4, mayısta 40.9 olan PMI Endeksi'nin haziranda 53.9'a yükseldiği belirtildi.

Videoda ayrıca, kapasite kullanım oranı, tüketici, reel ve ekonomi güven endekslerinde son 3 ayda gerçekleşen yükseliş rakamlarla aktarıldı.

 

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