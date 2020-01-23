Bakan Albayrak: Türkiye Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kentinde 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır" dedi.

Bakan Albayrak, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel büyüme gündemini şekillendirme" başlıklı oturuma katıldı.

Avrupa Birliği'nde kamu borcunun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olduğunu, bu oranın Türkiye'de ise yüzde 32'lerde olduğunu söyleyen Albayrak, Türkiye'nin AB'nin Maastricht Kriterleri'nde belirlenen değerleri yerine getirdiğini anlattı.

Türkiye'de özel sektörün özellikle son 25 yılda ihracat kapasitesini çok rekabetçi hale getirdiğini vurgulayan Albayrak, Türkiye'de bankacılık sektörünün oldukça iyi durumda olduğunu söyledi.

Albayrak: Son bir yılda kur istikrarı sağlandı

Türkiye'de özellikle son bir yılda kur istikrarı sağlandığını ve ihracat performansının iyileştiğini kaydeden Albayrak, ekonominin cari fazla verdiğini anlattı.

Özel sektörün daha rekabetçi olması için uygun koşullar sağlamaya çalıştıklarını belirten Albayrak, "Hükümet, son 16 yılda altyapı, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji alanına dev yatırımlar yaptı" dedi.

"Merkez Bankası Fed kadar bağımsızdır"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası Fed kadar bağımsız olduğunu iddia eden Albayrak, "Merkez Bankası'nın tek sorumluluğu fiyat istikrarını sağlamak değildir. Merkez Bankası aynı zamanda finansal istikrarı da sağlamalıdır. Çünkü gelişmekte olan ekonomilerin büyümeye, istihdamı ve yatırımları artırmaya ihtiyacı vardır" yorumunu yaptı.

Albayrak, Türkiye'nin ekonomik reformlara devam edeceğini de sözlerine ekledi.