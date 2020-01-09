Bakan Albayrak: Çiftçi kredisine yeniden yapılandırma imkânı gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası çiftçi kredilerinde yeniden yapılandırma olanağı sağlanacağını açıkladı.

Albayrak, 2019’un son çeyreğinde yüzde 5’lik büyüme beklediklerini söyledi. İddialı açıklamalar yapan Albayrak, bu yıl enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi de hedeflediklerini belirtti.

Çiftçi kredileriyle ilgili de açıklama yapan Albayrak “Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek” dedi.