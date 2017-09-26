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Bakan Albayrak: Bir elinde taş bir elinde sopa, ülkesini karanlığa çekmek isteyen bir gençlik istemiyoruz

“Türkiye’yi 2071 hedeflerine okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak"

26 Eylül 2017 21:13

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi 2053-2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz" diye konuştu.

Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreninde konuştu.

Mesleki eğitime destek verdiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi yaklaşık 85 milyar lira. Bu bütçenin içerisinde 13 milyardan fazlasını meslek eğitime ayırıyoruz. Mesleki eğitime önem veriyoruz genel eğitimi de ihmal etmiyoruz” dedi.

"Kahraman olma idealinde olmazsanız, başarı hikâyesi olmayacak"

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarının söyleyen Albyarak, Türkiye’nin uzman personel, işçi ve mühendise ihtiyacı olduğunu dile getirdi. “Sizler kahraman olma idealinde olmazsanız, bu ülkenin de bu alanlarda da başarı hikayesi olmayacak” diyen Albayrak, ekonomik üstünlük için bilgi teknolojilerinin de önemli olduğunu belirtti.

Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için gençliğin önemli olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi 2053-2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz. Tam buradaki gibi gözleri çakmak çakmak olan bir gençlik istiyoruz. İçinden çıktığı toplumun gerçekliğinden yabancı olmayan, vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz.” (ANKARA/DHA)

 

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