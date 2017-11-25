Bakan Albayrak: Artık Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız lazım (2)

EREN BÜLBÜL’ÜN AİLESİNE ZİYARET

Partilerinin bazı ilçe kongrelerine katılmak için kentte bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’un Maçka İlçesi\'nde geçen 11 Ağustos\'ta PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı ziyarette Kuran-ı Kerim okundu dua edildi. Ziyarete ilişkin Bakan Soylu \"Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile birlikte şehidimiz, evladımız Eren Bülbül\'ün ailesini ziyaret ediyoruz\" yorumuyla sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan geçen hafta Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından şehit Eren Bülbül’ün ailesini ziyaret etmiş, burada aile için özel mimari uygulanarak yapımına başlanan köy evi için de ‘Ne gerekiyorsa yapılsın’ talimatını vermişti.

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