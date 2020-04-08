Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatına ilişkin gelişmeleri paylaştı. Albayrak, "70 yıllık nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor, Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor" dedi.
Bakan Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Albayrak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var.
70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.
Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz."